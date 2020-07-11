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В Саудовской Аравии у 75 футболистов выявили коронавирус

В Саудовской Аравии у 75 футболистов выявили коронавирус По итогам тестирования на коронавирусную инфекцию в двух футбольных дивизионах Саудовской Аравии выявлено 75 заражённых спортсменов
Футбол
11 июля 2020 г. 21:12
В Саудовской Аравии у 75 футболистов выявили коронавирус

По итогам тестирования на коронавирусную инфекцию в двух футбольных дивизионах Саудовской Аравии выявлено 75 заражённых спортсменов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, в Суперлиге положительный тест на коронавирус — у 50 футболистов, 47 тренеров и 16 официальных лиц. В Первой лиге заражено 25 футболистов.

Чемпионат Саудовской Аравии, в котором осталось доиграть восемь туров, будет возобновлён 4 августа. Турнир завершится 9 сентября.

Футбольные соревнования в стране были приостановлены 14 марта из-за пандемии коронавируса. Занятия спортом в Саудовской Аравии без зрителей возобновились с 21 июня.

После 22 туров в саудовской Суперлиге первое место занимает "Аль-Хиляль", набрав 51 очко. "Аль-Наср" (45) — на втором месте.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanında 75 futbolçuda koronavirus aşkarlandı

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