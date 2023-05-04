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В Саудовской Аравии готовы платить Месси в два раза больше, чем Роналду

В Саудовской Аравии готовы платить Месси в два раза больше, чем Роналду Правительство Саудовской Аравии готово сделать предложение о контракте нападающему «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионелю Месси.
Футбол
4 мая 2023 г. 06:49
В Саудовской Аравии готовы платить Месси в два раза больше, чем Роналду

Правительство Саудовской Аравии готово сделать предложение о контракте нападающему "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионелю Месси.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, если 35-летний форвард перейдет в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии, то он сможет получать зарплату в размере 400 миллионов евро в год (320 млн фунтов стерлингов). Португальский игрок "Аль-Насра" Криштиану Роналду зарабатывает 165 млн фунтов.

В ближайшее время представители правительства Саудовской Аравии проведут переговоры с отцом Месси.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı Messiyə Ronaldudan iki dəfə çox pul ödəməyə hazırdır

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