В Саудовской Аравии готовы платить Месси в два раза больше, чем Роналду

Правительство Саудовской Аравии готово сделать предложение о контракте нападающему «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

Правительство Саудовской Аравии готово сделать предложение о контракте нападающему "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионелю Месси.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, если 35-летний форвард перейдет в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии, то он сможет получать зарплату в размере 400 миллионов евро в год (320 млн фунтов стерлингов). Португальский игрок "Аль-Насра" Криштиану Роналду зарабатывает 165 млн фунтов.

В ближайшее время представители правительства Саудовской Аравии проведут переговоры с отцом Месси.