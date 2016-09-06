В России задержан гражданин Азербайджана, находившегося в федеральном розыске - ФОТО

Баку. 6 Сентября. REPORT.AZ/ В Мурманской области России задержан гражданин Азербайджана Фаттаев Сеймур Мирно оглы, 1985 г.р., находившегося в федеральном розыске.

Как сообщает Report, об этом сообщает пресс-служба региональной ФСБ.

Он задержан в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Мурманской области и Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте (г. Чита).

По информации, Фаттаев Сеймур в 2013 году был объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

По версии следствия, данный гражданин в составе организованной преступной группы принимал участие в сбыте наркотических веществ в особо крупном размере, а именно 3,475 кг героина.

Решением Октябрьского районного суда г. Мурманска Фаттаеву С.М.о. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ожидается его этапирование в г. Читу для проведениядальнейших оперативно-следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела.