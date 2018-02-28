В России введен в эксплуатацию стадион ЧМ-2018

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В России сдан в эксплуатацию стадион "Екатеринбург-Арена" к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как сообщает Report, об этом сообщил Департамент информационной политики Свердловской области. Первый матч на новом стадионе запланирован на 1 апреля. На арене вмещающей 35 тысяч зрителей также созданы условия и для наблюдений за ходом игры инвалидами.

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На арене в Екатеринбурге состоятся четыре матча группового этапа турнира: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).