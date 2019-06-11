В России выбежавший на поле футбольный фанат арестован на 15 суток

Житель Пензы, который выбежал на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Сан-Марино (9:0), наказан 15-ю сутками административного ареста.

Как сообщает Report, 36-летний болельщик был признан виновным в том, что грубо нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Фанат выскочил на поле во втором тайме и принялся бегать, постоянно падая, создавая угрозу собственному здоровью и безопасности остальных, рискуя столкнуться с игроками и теми, кто пытался его задержать.

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину.

Болельщику в течение двух лет запрещено посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

Напомним, что проведенный в Саранске матч между сборными России и Сан-Марино завершился победой хозяев поля со счетом 9:0.