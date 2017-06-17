Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в России стартует Кубок конфедераций по футболу. Как сообщает Report, 8-ое по счету соревнование носит проверочный характер перед чемпионатом мира 2018 года.
Матчи будут проведены на стадионах, которые в следующем году примут мундиаль. В Кубке конфедераций в целом принимают участие 8 стран. Это страна-организатор - Россия, чемпион мира 2014 года - Германия, победитель Кубка Азии 2015 года - Австралия, обладатель Кубка Америки - Чили, победитель игры между обладателями "Gold Cup 2013" и "Gold Cup 2015" - Мексика, победитель Кубка Океании - Новая Зеландия, чемпион Европы 2016 года и победитель Кубка Африканских Наций 2017 года - сборная Камеруна.
Россия, Португалия и Чили впервые примут участие в соревнованиях.
Игры пройдут на стадионах в Москве ("Спартак"), Сочи ("Фишт") и на одноименных аренах Санкт-Петербурга ("Санкт-Петербург Арена") и Казани ("Казань Арена").
Согласно жеребьевке в группу А входят Россия, Новая Зеландия, Португалия и Мексика, в группу В - Чили, Австралия и Германия.
Календарь турнира:
Группа А
17 июня
19:00. Россия - Новая Зеландия
Главный арбитр: Вильмар Ролдан (Колумбия)
"Санкт-Петербург Арена"
18 июня
19:00. Португалия - Мексика
"Казань Арена"
21 июня
19:00. Россия - Португалия
Стадион "Спартак"
22:00. Мексика - Новая Зеландия
Стадион "Фишт"
24 июня
19:00. Мексика - Россия
"Казань Арена"
19:00. Новая Зеландия - Португалия
"Санкт-Петербург Арена"
Группа В
18 июня
22:00. Камерун - Чили
Стадион "Спартак"
19 июня
19:00. Австралия - Германия
Стадион "Фишт"
22 июня
19:00. Камерун - Австралия
"Санкт-Петербург Арена"
22:00. Германия - Чили
"Казань Арена"
25 июня
19:00. Германия - Камерун
Стадион "Фишт"
19:00. Чили - Австралия
Стадион "Спартак"
Полуфинал
28 июня
1. 22:00. Победитель группы А - команда, занявшая второе место в группе B. "Казань Арена"
29 июня
2. 22:00. Победитель группы В - команда, занявшая второе место в группе А. Стадион "Фишт"
Матч за 3-е место
2 июля
16:00. Проигравший первой пары - проигравший второй пары. Стадион "Спартак"
ФИНАЛ
2 июля
22:00. Победитель первой пары - победитель второй пары. "Санкт-Петербург Арена"
Отметим, что на предыдущих 7 Кубках конфедераций 4 раза побеждала Бразилия. Первый раз в 1997 году и последние 3 раза в 2005, 2009, 2013 годах. В 2001 и 2003 годах кубок завоевала Франция, а в 1999 году - Мексика.
Sport DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook