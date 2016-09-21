В России футбольный арбитр прокусил полицейскому ногу

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы задержали футбольного арбитра, который прокусил полицейскому ногу.

Как сообщает Report, об этом РИА Новости сообщили в главном управлении министерства внутренних дел России по Свердловской области.

Сообщается, что причиной стало то, что его не пустили на матч регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге между екатеринбургским "Автомобилистом" и петербургским СКА. Он находился в нетрезвом состоянии и дебоширил, поэтому в его отношении был составлен административный протокол. При оформлении протокола футбольный арбитр впал в агрессию из-за того, что опоздал на матч и, напав на сотрудника полиции, прокусил ему ногу. Ему грозит 15 суток лишения свободы за хулиганство.

Отметим, что хулиган является арбитром Российского футбольного департамента судейства.