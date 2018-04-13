В России фанат ЦСКА ударил ножом сына, болеющего за "Спартак"

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В России фанат футбольного клуба ЦСКА во время конфликта с сыном, болеющим за "Спартак", ударил его ножом в грудь при просмотре матча с участием этих команд.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе ссоры отец нанес сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года.

После произошедшего потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.