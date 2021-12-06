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В России двое футболистов дисквалифицированы за ставки

В России двое футболистов дисквалифицированы за ставки Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать футболистов клуба "Металлург-Видное" Дмитрия Андрияхина и Анатолия Негоду за пять лет за систематическую игру на тотализаторе.
Футбол
6 декабря 2021 г. 20:32
В России двое футболистов дисквалифицированы за ставки

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать футболистов клуба "Металлург-Видное" Дмитрия Андрияхина и Анатолия Негоду на пять лет за систематическую игру на тотализаторе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Футболисты команды "Металлург-Видное" Дмитрий Андрияхин и Анатолий Негода отстранены от любой связанной с футболом деятельности на 5 лет за систематическую игру на тотализаторе, - говорится в сообщении. - Каждый из них совершил более 500 ставок, включая сотни ставок на матчи под эгидой РФС. При этом игроки не совершали интерактивных ставок на матчи с участием своей команды".

"Металлург-Видное" в первой части сезона-2021/2022 занял последнее место в своей подгруппе третьей группы Футбольной национальной лиги - 2.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada oyunlara pul qoyuluşu edən 2 futbolçu diskvalifikasiya edilib

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