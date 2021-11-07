В России болельщик выстрелил в футболиста

Накануне в Кировском районе (Россия) разгорелись нешуточные страсти из-за футбола во время школьного турнира.

Накануне в Кировском районе (Россия) разгорелись нешуточные страсти из-за футбола во время школьного турнира.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, мужчина выстрелил в 17-летнего парня из травматического пистолета. Все произошло в спорткомплексе "Изумруд".

Один из отцов стал выкрикивать замечания в адрес команды-соперника. Юный футболист отреагировал на критику и подошел к 43-летнему мужчине, между ними возник конфликт. Взрослый достал травмат, выстрелил и ранил парня в плечо. Его увезли в больницу № 20.

В полиции факт произошедшего подтверждают и говорят, что подростка из больницы отпустили домой. Сейчас в ведомстве решают вопрос о возбуждении уголовного дела и продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.