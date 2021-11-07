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В России болельщик выстрелил в футболиста

В России болельщик выстрелил в футболиста Накануне в Кировском районе (Россия) разгорелись нешуточные страсти из-за футбола во время школьного турнира.
Футбол
7 ноября 2021 г. 12:32
В России болельщик выстрелил в футболиста

Накануне в Кировском районе (Россия) разгорелись нешуточные страсти из-за футбола во время школьного турнира.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, мужчина выстрелил в 17-летнего парня из травматического пистолета. Все произошло в спорткомплексе "Изумруд".

Один из отцов стал выкрикивать замечания в адрес команды-соперника. Юный футболист отреагировал на критику и подошел к 43-летнему мужчине, между ними возник конфликт. Взрослый достал травмат, выстрелил и ранил парня в плечо. Его увезли в больницу № 20.

В полиции факт произошедшего подтверждают и говорят, что подростка из больницы отпустили домой. Сейчас в ведомстве решают вопрос о возбуждении уголовного дела и продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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