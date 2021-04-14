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В Риге застрелен экс-футболист

В Риге застрелен экс-футболист 14 апреля в Риге был застрелен экс-футболист Роман Беззубов.
Футбол
14 апреля 2021 г. 18:10
В Риге застрелен экс-футболист

14 апреля в Риге был застрелен экс-футболист Роман Беззубов.

Как сообщает Report, полиции Латвии удалось установить, что как минимум двое человек могут быть причастны к убийству.

Нападавшие передвигались на автомобиле BMW X5 черного цвета.

В чемпионате Латвии Беззубов провел почти 300 матчей. После окончания игровой карьеры стал футбольным агентом.

Беззубов профессионально занимался футболом до 2012 года. Он играл за команды "Динамо", "Юрмала-ВВ", "Вента" и "Бюлис". После завершения карьеры Роман стал футбольным агентом и совладельцем компании BR-sport agency.
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Версия на азербайджанском языке Keçmiş futbolçu güllələnərək qətlə yetirildi

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