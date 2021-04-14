В Риге застрелен экс-футболист

14 апреля в Риге был застрелен экс-футболист Роман Беззубов.
Как сообщает Report, полиции Латвии удалось установить, что как минимум двое человек могут быть причастны к убийству.
Нападавшие передвигались на автомобиле BMW X5 черного цвета.
В чемпионате Латвии Беззубов провел почти 300 матчей. После окончания игровой карьеры стал футбольным агентом.
Беззубов профессионально занимался футболом до 2012 года. Он играл за команды "Динамо", "Юрмала-ВВ", "Вента" и "Бюлис". После завершения карьеры Роман стал футбольным агентом и совладельцем компании BR-sport agency.