В Риге застрелен экс-футболист

14 апреля в Риге был застрелен экс-футболист Роман Беззубов.

14 апреля в Риге был застрелен экс-футболист Роман Беззубов.

Как сообщает Report, полиции Латвии удалось установить, что как минимум двое человек могут быть причастны к убийству.

Нападавшие передвигались на автомобиле BMW X5 черного цвета.