В результате жеребьевки определились соперники полуфинала Лиги чемпионов

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов.
Как сообщает Report, жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
В результате жеребьевки определились команды, которые встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Ими стали:
"Бавария" (Германия) - "Реал Мадрид" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия) - "Рома" (Италия)
"Бавария" - "Реал Мадрид" в финале будут номинальными хозяевами поля.
Напомним, что первые матчи полуфинала состоятся 24-25 апреля, ответные встречи пройдут 1-2 мая.
Финал пройдет 6 мая на киевском стадионе "Олимпийский".
Təbriz QuliyevАвтор новости
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