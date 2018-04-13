В результате жеребьевки определились соперники полуфинала Лиги чемпионов

13 апреля, 2018 15:39

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов. Как сообщает Report, жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. В результате жеребьевки определились команды, которые встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Ими стали: "Бавария" (Германия) - "Реал Мадрид" (Испания) "Ливерпуль" (Англия) - "Рома" (Италия) "Бавария" - "Реал Мадрид" в финале будут номинальными хозяевами поля. Напомним, что первые матчи полуфинала состоятся 24-25 апреля, ответные встречи пройдут 1-2 мая. Финал пройдет 6 мая на киевском стадионе "Олимпийский".