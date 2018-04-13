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    В результате жеребьевки определились соперники полуфинала Лиги чемпионов

    Первые матчи полуфинала состоятся 24-25 апреля

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов.

    Как сообщает Report, жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. 

    В результате жеребьевки определились команды, которые встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Ими стали:

    "Бавария" (Германия) - "Реал Мадрид" (Испания)

    "Ливерпуль" (Англия) - "Рома" (Италия) 

    "Бавария" - "Реал Мадрид" в финале будут номинальными хозяевами поля.

    Напомним, что первые матчи полуфинала состоятся 24-25 апреля, ответные встречи пройдут 1-2 мая.

    Финал пройдет 6 мая на киевском стадионе "Олимпийский".

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