В рейтинговой таблице ФИФА сборная Азербайджана опустилась на несколько ступеней - ДОПОЛНЕНО

Лидирует в таблице Аргентина с 1 634 очками. Бразилия, в активе которой 1 544 очка, поднялась на одну ступень и стала второй. Что же касается сборной Германии, выступающей в отборочном этапе чемпионата мира 2018 года в той же группе, что и Азербайджан (группе С), команда опустилась на одну ступень. Она на третьем месте с 1 433 очками. Другие соперники нашей сборной - Северная Ирландия поднялась с 858 очками на 10 ступеней и стала 23-ей, Чехия - опустилась на 3 ступени (671 очко) и стала 43-ей, Норвегия опустилась на 3 ступени (422 очка) и стала 84-ой. Сборная Сан-Марино опустилась на 1 ступень (17 очков) и находится на 202 месте.

Сборная Турции поднялась на 1 ступень (851 очко) и заняла 24-ое место, российская команда опустилась на 2 ступени (592 очка) и стала 55-ой.