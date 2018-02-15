В рейтинге ФИФА Азербайджан опустился на одну позицию

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала новый рейтинг мировых сборных.

Как сообщает Report, по сравнению с предыдущим месяцем сборная Азербайджана опустилась на одну строчку.

Команда, завершившая под руководством Гурбана Гурбанова ничьей товарищеский матч с Молдовой, прошедший в Турции, на данный момент находится на 119 месте с 275 очками.

Находящиеся в одной группе с Азербайджаном в Лиге наций УЕФА Фарерские острова разместились на 96 строчке с 364 очками, Косово - на 177 месте с 97 очками, Мальта - на 185 строке с 66 очккми.

В то время, как Фарерские острова и Косово поднялись на одну позицию, Мальта осталась на прежнем месте.

В позиции первых 17 команд в рейтинге каких-либо изменений не произошло. Список возглавляет Германия с 1602 очками.

Бразилия на второй месте с 1484 очками, а замкнула "тройку" Португалия, имея в активе 1358 очков.

Изменения произошли в позиции Турции, которая поднялась на 3 строчки и занимает 38-е место с 735 очками.