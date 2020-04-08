В "Реале" прокомментировали вероятность возвращения Роналду

Мадридский "Реал" не собирается возвращать португальского нападающего Криштиану Роналду, который выступает за туринский "Ювентус".

Как передает Report, об этом сообщает издание AS.

По данным источника, вероятность возвращения португальца в Мадрид практически равна нулю. Президент "Королевского клуба" Флорентино Перес по-прежнему высоко ценит форварда, но считает, что его время прошло. Новая стратегия "Реала" заключается в приобретении молодых футболистов, поэтому приоритетом для клуба является нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

В Италии полагают, что "Ювентус" может продать 35-летнего Роналду, так как у клуба, возможно, возникнет проблема с выплатой его зарплаты в связи с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Зарплата португальца в туринском клубе составляет 31 млн евро в год.