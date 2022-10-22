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В рамках турнира в память о журналистах-шехидах пройдут матчи III тура

В рамках турнира в память о журналистах-шехидах пройдут матчи III тура 23 октября состоятся матчи последнего - третьего тура традиционного турнира по футболу среди любительских команд, посвященного памяти погибших при исполнении служебных обязанностей журналистов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова.
Футбол
22 октября 2022 г. 10:09
В рамках турнира в память о журналистах-шехидах пройдут матчи III тура

23 октября состоятся матчи последнего - третьего тура традиционного турнира по футболу среди любительских команд, посвященного памяти погибших при исполнении служебных обязанностей журналистов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова.

Как сообщает Report, состоятся две встречи в группах А и В. "Новоивановка" встретится с "Ада Тепе", а "Гёйче" - с "Арданышем".

Таким образом, станут известны имена еще двух полуфиналистов.

В футбольном турнире принимают участие 6 команд - "Арданыш", "Гёйче", "Садахлы", "Ада Тепе", "Новоивановка" и "Медиа".

Информационную поддержку турниру оказывает информационное агентство Report.

4 июня 2021 года транспортное средство с журналистами, проводящими съемку на освобожденных территориях после окончания Отечественной войны, подорвалось на противотанковой мине в районе села Сусузлуг Кяльбаджарского района. В результате погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, оператор AZTV Сирадж Абышов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района по сельскому административному округу Сусузлуг Ариф Алиев, еще четверо получили ранения.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Абышов Сирадж Абыш оглу, Алиев Ариф Агалар оглу и Ибрагимов Магеррам Али оглу были награждены орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid jurnalistlərin xatirəsinə keçirilən turnirdə III turun oyunları baş tutacaq

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