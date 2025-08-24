В рамках 2-го тура азербайджанской Премьер-лиги сегодня состоится два матча

В азербайджанской Премьер-лиге по футболу сегодня пройдут еще два матча второго тура.
Как сообщает
Хозяева в первом туре сыграли вничью с "Нефтчи" на выезде - 1:1, а матч бакинцев с "Карабахом" был отложен.
Во второй игре дня "Туран Товуз" встретится с "Араз-Нахчываном", стартовый свисток прозвучит в 19:30. Товузский клуб в первом туре победил "Имишли" - 1:0. Представитель Нахчывана сыграл вничью с "Зиря" - 1:1.
Премьер-лига Азербайджана
1-й круг, II тур
24 августа
17:00. "Шамахы" – "Сабах"
Судьи: Рашад Ахмедов, Вюсал Мамедов, Акиф Амирали, Кямран Алиев.
VAR: Алияр Агаев.
AVAR: Зейнал Зейналов.
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов.
Представитель АФФА: Нариман Ахундов.
Шамахинский городской стадион.
19:30. "Туран Товуз" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Рахман Имами, Акпер Ахмедов.
VAR: Эльчин Масиев.
AVAR: Парвин Талыбов.
Судья-инспектор: Иманхан Султани.
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов.
"Азерсун Арена"
Отметим, что в предыдущих матчах II тура "Нефтчи" сыграл вничью с "Имишли", "Сумгайыт" обыграл "Карабах" (1:0), "Карван-Евлах" оказался сильнее "Кяпяз" (3:2). Тур завершится 25 августа матчем "Габала" - "Зиря".