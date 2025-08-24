В рамках 2-го тура азербайджанской Премьер-лиги сегодня состоится два матча

В азербайджанской Премьер-лиге по футболу сегодня пройдут еще два матча второго тура.

Как сообщает Report , в первой встрече дня бакинский "Сабах" будет гостить у "Шамахы", старт игры запланирован на 17:00.

Хозяева в первом туре сыграли вничью с "Нефтчи" на выезде - 1:1, а матч бакинцев с "Карабахом" был отложен.

Во второй игре дня "Туран Товуз" встретится с "Араз-Нахчываном", стартовый свисток прозвучит в 19:30. Товузский клуб в первом туре победил "Имишли" - 1:0. Представитель Нахчывана сыграл вничью с "Зиря" - 1:1.

Премьер-лига Азербайджана

1-й круг, II тур

24 августа

17:00. "Шамахы" – "Сабах"

Судьи: Рашад Ахмедов, Вюсал Мамедов, Акиф Амирали, Кямран Алиев.

VAR: Алияр Агаев.

AVAR: Зейнал Зейналов.

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов.

Представитель АФФА: Нариман Ахундов.

Шамахинский городской стадион.

19:30. "Туран Товуз" – "Араз-Нахчыван"

Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Рахман Имами, Акпер Ахмедов.

VAR: Эльчин Масиев.

AVAR: Парвин Талыбов.

Судья-инспектор: Иманхан Султани.

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов.

"Азерсун Арена"

Отметим, что в предыдущих матчах II тура "Нефтчи" сыграл вничью с "Имишли", "Сумгайыт" обыграл "Карабах" (1:0), "Карван-Евлах" оказался сильнее "Кяпяз" (3:2). Тур завершится 25 августа матчем "Габала" - "Зиря".