О нас

В рамках 2-го тура азербайджанской Премьер-лиги сегодня состоится два матча

В рамках 2-го тура азербайджанской Премьер-лиги сегодня состоится два матча В азербайджанской Премьер-лиге по футболу сегодня пройдут еще два матча второго тура.
Футбол
24 августа 2025 г. 09:56
В рамках 2-го тура азербайджанской Премьер-лиги сегодня состоится два матча

В азербайджанской Премьер-лиге по футболу сегодня пройдут еще два матча второго тура.

Как сообщает Report, в первой встрече дня бакинский "Сабах" будет гостить у "Шамахы", старт игры запланирован на 17:00.

Хозяева в первом туре сыграли вничью с "Нефтчи" на выезде - 1:1, а матч бакинцев с "Карабахом" был отложен.

Во второй игре дня "Туран Товуз" встретится с "Араз-Нахчываном", стартовый свисток прозвучит в 19:30. Товузский клуб в первом туре победил "Имишли" - 1:0. Представитель Нахчывана сыграл вничью с "Зиря" - 1:1.

Премьер-лига Азербайджана
1-й круг, II тур
24 августа

17:00. "Шамахы" – "Сабах"
Судьи: Рашад Ахмедов, Вюсал Мамедов, Акиф Амирали, Кямран Алиев.
VAR: Алияр Агаев.
AVAR: Зейнал Зейналов.
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов.
Представитель АФФА: Нариман Ахундов.
Шамахинский городской стадион.

19:30. "Туран Товуз" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Рахман Имами, Акпер Ахмедов.
VAR: Эльчин Масиев.
AVAR: Парвин Талыбов.
Судья-инспектор: Иманхан Султани.
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов.
"Азерсун Арена"

Отметим, что в предыдущих матчах II тура "Нефтчи" сыграл вничью с "Имишли", "Сумгайыт" обыграл "Карабах" (1:0), "Карван-Евлах" оказался сильнее "Кяпяз" (3:2). Тур завершится 25 августа матчем "Габала" - "Зиря".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Şamaxı” “Sabah”la, “Turan Tovuz” “Araz-Naxçıvan”la üz-üzə gəlir

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi