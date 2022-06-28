В ПСЖ придумали оригинальный способ защитить газон от голубей

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" предприняло оригинальные меры для защиты свежевысаженного газона на своем стадионе "Парк де Пренс".

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" предприняло оригинальные меры для защиты свежевысаженного газона на своем стадионе "Парк де Пренс".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, на прошлой неделе агрономы посеяли семена нового газона. Чтобы голуби не склевали их, в столичном клубе обратились за помощью к компании, которая занимается соколиной охотой. Таким образом, для охраны травы были наняты четыре сокола и один орел.

Домашний стадион ПСЖ "Парк де Пренс" был построен в 1897 году, а реконструирован - в 1972-м. Арена вмещает почти 48 тысяч зрителей.