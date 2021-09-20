В продажу поступили билеты на матч Азербайджан-Ирландия

Билеты на отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Азербайджана и Ирландии поступили в продажу с сегодняшнего дня.

Билеты на отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Азербайджана и Ирландии поступили в продажу с сегодняшнего дня.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, в связи с пандемией COVID-19 на матч будет допущено до 50% болельщиков от максимальной вместимости стадиона.

Билеты можно приобрести в мобильном приложении или на сайте iTicket, а также в пунктах продажи билетов iTicket, расположенных в торговых центрах Ganjlik Mall и 28 Mall.

Цены на билеты варьируются от 2 до 15 манатов.

Отметим, что матч Азербайджан-Ирландия пройдет 9 октября на Бакинском Олимпийском стадионе, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.