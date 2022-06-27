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В продажу поступили билеты на игру "Карабах" - "Лех"

В продажу поступили билеты на игру "Карабах" - "Лех" В продажу поступили билеты на ответную игру "Карабаха" в Баку против польского "Леха" в I квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
27 июня 2022 г. 09:35
В продажу поступили билеты на игру Карабах - Лех

В продажу поступили билеты на ответную игру "Карабаха" в Баку против польского "Леха" в I квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, цены в зависимости от сектора составляют 5, 10, 20 и 50 манатов.

Билеты можно приобрести в пунктах продаж Iticket.az (11:00-20:00) и онлайн, в фан-шопе агдамского представителя в Park Bulvar (11:00-20:00), в кассах Республиканского стадиона им.Тофика Бахрамова, где пройдет игра. Продажа билетов в кассах центрального стадиона стартует сегодня с 15:00 и продлится до 20:00.

Встреча, которая пройдет 12 июля, стартует в 20:00. Первая встреча между командами состоится 5 июля в Познани.

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