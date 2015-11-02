В продажу поступили билеты ​матча между сборными Азербайджана и Молдовы

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В продажу поступили билеты товарищеского матча, который состоится 17 ноября между сборными Азербайджана и Молдовы.

Как сообщает Report со ссылкой на АФФА, стоимость билетов VİP-сектора составляет 10 манатов, а других мест - 1 манат.

Билеты можно приобрести в торговом центре 28 Mall, в службе "Сахиль" Bakcell и в кассах стадиона Bakcell Arena, а также на сайте www.tickets.affa.az.

Матч пройдет на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:00.