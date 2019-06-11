В Премьер-лиге Азербайджана официально открыто летнее трансферное окно

С сегодняшнего дня официально открыто летнее трансферное окно в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, клубы могут зарегистрировать новых игроков в Профессиональной футбольной лиге до 2 сентября.

Пока, за исключением "Карабаха" и обладателя кубка страны - "Габалы", остальные 6 клубов привлекли в состав новых игроков. Однако, все они являются внутренним трансфером. Никто из них не приглашал иностранных игроков.

Отметим, что в Премьер-лиге Азербайджана сезон 2019/2020 будет стартовать 16 августа.