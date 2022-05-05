В Премьер-лиге Азербайджана зарегистрирован новый рекорд сезона

В Премьер-лиге Азербайджана зарегистрирован новый рекорд сезона по числу болельщиков.

В Премьер-лиге Азербайджана зарегистрирован новый рекорд сезона по числу болельщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, игры XXV тура в целом посетили 5800 болельщиков.

На игре "Шамахы" - "Сабаил" присутствовали 2200, матче "Карабах" - "Сабах" – 1800 зрителей. За игрой "Сумгайыта" и "Нефтчи" пронаблюдали 1300, а "Зиря" и "Габалы" – 500 человек.

Это самый высокий показатель в сезоне за один тур. До сих пор рекорд принадлежал третьему туру – 4750 зрителей. За XV туром пронаблюдали 4550 зрителей, XXII туром – 1450 зрителей.