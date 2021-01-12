В Премьер-лиге Азербайджана зафиксирован рекорд последних 17 лет

Самой результативной командой первой части сезона в азербайджанской Премьер-лиге стал «Карабах».

Самой результативной командой первой части сезона в Азербайджанской Премьер-лиге стал "Карабах".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной Лиги, коллектив, главным тренером которого является Гурбан Гурбанов, забил 31 гол в 12 матчах с начала чемпионата.

Это абсолютный рекорд последних 17 лет. С сезона 2004/2005 ни одна команда не забила столько голов в первых 12 играх. До этого рекорд принадлежал агдамскому клубу, который в сезоне 2004/2005 отличился 29 раз.

Еще более высокая результативность последний раз была зафиксирована в сезоне 2003/2004. За это время "Карабах" забил мяч в ворота противника 36 раз, "Шамкир" - 31.

Оглядываясь назад на хронику чемпионата с 1992 года, это 14-й раз, когда в 12 матчах от начала было забито 31 или более голов. Абсолютный рекорд принадлежит "Нефтчи". В сезоне 1996/1997 бакинцы отличились 47 раз. "Кяпяз" в сезоне 1995/1996 забил 42 гола, а сумгайытский "Хазар" в 1992 году - 40.