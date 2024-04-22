В Премьер-лиге Азербайджана вновь установлен рекорд по голам

В матчах XXXI тура Премьер-лиги Азербайджана забито 18 голов.

В матчах XXXI тура Премьер-лиги Азербайджана забито 18 голов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, в матчах "Туран Товуз" - "Сумгайыт" (1:4) забито 5 голов, "Карабах" - "Габала" (2:2) и "Зиря" - "Нефтчи" (3:1) - по 4 гола, "Кяпаз" - "Сабах" (1:2) - 3 гола, в матче "Араз-Нахчыван" - "Сабаил" (0:2) - 2 гола.

Это повторение рекорда второй половины сезона. В матчах XXV тура также было забито 18 голов. В обоих случаях средняя результативность была равна 3,60.

Рекорд сезона был зафиксирован в X и XVI турах. Тогда было забито 19 голов, а средняя результативность составила 3,80.