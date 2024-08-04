В Премьер-лиге Азербайджана состоятся последние игры первого тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся еще два матча первого тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся еще два матча первого тура.

Как сообщает Report , в первой встрече бакинский "Сабах" дома примет "Шамахы".

Игра на "Банк Республика Арене" начнется в 17:30.

Последний матч первого тура пройдет на стадионе спорткомплекса "Зиря", где одноименная команда будет принимать "Сабаил". Встреча начнется в 20:00.

Премьер-лига Азербайджана

1-й тур

4 августа

17:30. "Сабах" - "Шамахы"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Фарид Гаджиев

VAR: Турал Гурбанов

AVAR: Эльшад Абдуллаев

Инспектор: Вюсал Алиев

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

"Банк Республика Арена", Масазыр.

20:00. "Зиря" - "Сабаил"

Судьи: Ряван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Али Алиев

VAR: Ниджат Исмаиллы

AVAR: Вюсал Мамедов

Инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Эльдяниз Мусаев

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

Отметим, что в стартовом матче сезона "Карабах" на выезде обыграл "Араз - Нахчыван" со счетом 1:4. Во вчерашнем матче "Нефтчи" - "Туран Товуз" голов забито не было, "Сумгайыт" обыграл "Кяпаз" со счетом 2:0.