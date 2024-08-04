В Премьер-лиге Азербайджана состоятся последние игры первого тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся еще два матча первого тура.
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Игра на "Банк Республика Арене" начнется в 17:30.
Последний матч первого тура пройдет на стадионе спорткомплекса "Зиря", где одноименная команда будет принимать "Сабаил". Встреча начнется в 20:00.
Премьер-лига Азербайджана
1-й тур
4 августа
17:30. "Сабах" - "Шамахы"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Фарид Гаджиев
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Инспектор: Вюсал Алиев
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
"Банк Республика Арена", Масазыр.
20:00. "Зиря" - "Сабаил"
Судьи: Ряван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Али Алиев
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Вюсал Мамедов
Инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Эльдяниз Мусаев
Стадион спортивного комплекса "Зиря".
Отметим, что в стартовом матче сезона "Карабах" на выезде обыграл "Араз - Нахчыван" со счетом 1:4. Во вчерашнем матче "Нефтчи" - "Туран Товуз" голов забито не было, "Сумгайыт" обыграл "Кяпаз" со счетом 2:0.