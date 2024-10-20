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В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сыгран еще один матч 10-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сыгран еще один матч 10-го тура В Премьер-лиге Азербайджана состоялся еще один матч 10-го тура.
Футбол
20 октября 2024 г. 20:01
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сыгран еще один матч 10-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана состоялся еще один матч 10-го тура.

Как сообщает Report, в последний игровой день "Зиря" в бакинском дерби принимала "Сабах". Матч на стадионе Олимпийского спортивного комплекса Зиря завершился вничью - 1:1.

Счет на 7-й минуте открыли гости, отличился Джессе Секидика. Подопечные Рашада Садыгова смогли уйти от поражения благодаря голу Георгия Папунашвили на 90+1-й минуте.

После этой ничьи в активе обеих команд 16 очков, они делят четвертое и пятое места в турнирной таблице.

Напомним, что в предыдущих матчах тура "Карабах" разгромил "Кяпаз" со счетом 5:0, "Араз-Нахчыван" обыграл "Шамахы" - 1:0, а "Нефтчи" выиграл у "Сабаил" (3:1).

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