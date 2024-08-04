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В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 1-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 1-го тура В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги первого тура.
Футбол
4 августа 2024 г. 22:07
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 1-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги первого тура.

Как сообщает Report, последняя игра состоялась на стадионе спорткомплекса "Зиря" между одноименной командой и "Сабаил".

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей Давид Волков оформил хет-трик (12, 27, 45), четвертый гол команды на 90+4 минуте забил Иса Джибрила. Единственный мяч "Сабаил" на 49-й минуте забил Айман Буали.

Отметим, что в стартовом матче сезона "Карабах" на выезде одолел "Араз - Нахчыван" со счетом 1:4. Во вчерашнем матче "Нефтчи" - "Туран Товуз" голов забито не было, а "Сумгайыт" обыграл "Кяпаз" - 2:0.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: I turun son matçında "Zirə" qələbə qazanıb

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