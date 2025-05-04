В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 33-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 33-го тура.
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Агдамцы досрочно оформили чемпионство в прошлом туре, у них в активе 77 очков, у "Сумгайыта" 30 баллов и 8-я позиция в турнирной таблице.
Последний матч тура пройдет на между "Нефтчи" и "Кяпаз". Встречу будет судить Рауф Джабаров, стартовый свисток прозвучит в 20:00.
Премьер-лига Азербайджана
IV круг, XXXIII тур
4 мая
18:00. "Карабах" – "Сумгайыт"
Судьи: Джавид Джалилов, Муслюм Алиев, Гюльнура Акперзаде, Акпер Ахмедов
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Намик Гусейнов
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Маммедали Маммедов
"Азерсун Арена"
20:00. "Нефтчи" – "Кяпаз"
Судьи: Рауф Джабаров, Рахиль Рамазанов, Тарлан Талыбзаде, Эльвин Байрамов
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Асиман Азизли
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев
"Нефтчи Арена"
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Зиря" дома обыграла "Туран Товуз" - 1:0. Матчи "Араз-Нахчыван" - "Сабах" и "Шамахы" - "Сабаил" завершились со счетом 1:1.