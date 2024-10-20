В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 10-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 10-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 10-го тура.

Как сообщает Report , в последний игровой день "Зиря" примет "Сабах" в бакинском дерби.

Команды занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице соответственно, они набрали 15 очков. Начало встречи, которая состоится на стадионе Олимпийского спорткомплекса "Зиря", запланировано на 17:30.

Заключительный матч тура состоится на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде между одноименной командой и "Туран Товуз". Представитель западного региона, завершивший первый круг чемпионата на 3-м месте, намерен продолжить успешную серию. "Сумгайыт", выступающий на домашней арене, настроен улучшить свою позицию в турнирной таблице. По итогам 9 матчей сумгайытцы набрали всего семь очков.

Премьер-лига Азербайджана

II круг, X тур

20 октября

17:30. "Зиря" – "Сабах"

Судьи: Рашад Ахмедов, Вюсал Мамедов, Зохраб Аббасов, Али Алиев

VAR: Эльчин Масиев

AVAR: Парвин Талыбов

Инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

Олимпийский спортивный комплекс Зиря.

20:00. "Сумгайыт" – "Туран Товуз"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Рауф Аллахвердиев

VAR: Джавид Джалилов

AVAR: Муслюм Алиев

Инспектор: Рахим Гасанов

Представитель АФФА: Эмин Джафаров

Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Карабах" победил "Кяпаз" со счетом 5:0, "Араз-Нахчыван" обыграл "Шамахы" - 1:0, а "Нефтчи" оказался сильнее "Сабаил" со счетом 3:1.