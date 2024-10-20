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В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 10-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 10-го тура В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 10-го тура.
Футбол
20 октября 2024 г. 09:15
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 10-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 10-го тура.

Как сообщает Report, в последний игровой день "Зиря" примет "Сабах" в бакинском дерби.

Команды занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице соответственно, они набрали 15 очков. Начало встречи, которая состоится на стадионе Олимпийского спорткомплекса "Зиря", запланировано на 17:30.

Заключительный матч тура состоится на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде между одноименной командой и "Туран Товуз". Представитель западного региона, завершивший первый круг чемпионата на 3-м месте, намерен продолжить успешную серию. "Сумгайыт", выступающий на домашней арене, настроен улучшить свою позицию в турнирной таблице. По итогам 9 матчей сумгайытцы набрали всего семь очков.

Премьер-лига Азербайджана
II круг, X тур
20 октября

17:30. "Зиря" – "Сабах"
Судьи: Рашад Ахмедов, Вюсал Мамедов, Зохраб Аббасов, Али Алиев
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Парвин Талыбов
Инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Олимпийский спортивный комплекс Зиря.

20:00. "Сумгайыт" – "Туран Товуз"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Рауф Аллахвердиев
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Муслюм Алиев
Инспектор: Рахим Гасанов
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Карабах" победил "Кяпаз" со счетом 5:0, "Араз-Нахчыван" обыграл "Шамахы" - 1:0, а "Нефтчи" оказался сильнее "Сабаил" со счетом 3:1.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında X tura yekun vurulacaq

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