В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 10-го тура.
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Команды занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице соответственно, они набрали 15 очков. Начало встречи, которая состоится на стадионе Олимпийского спорткомплекса "Зиря", запланировано на 17:30.
Заключительный матч тура состоится на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде между одноименной командой и "Туран Товуз". Представитель западного региона, завершивший первый круг чемпионата на 3-м месте, намерен продолжить успешную серию. "Сумгайыт", выступающий на домашней арене, настроен улучшить свою позицию в турнирной таблице. По итогам 9 матчей сумгайытцы набрали всего семь очков.
Премьер-лига Азербайджана
II круг, X тур
20 октября
17:30. "Зиря" – "Сабах"
Судьи: Рашад Ахмедов, Вюсал Мамедов, Зохраб Аббасов, Али Алиев
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Парвин Талыбов
Инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Олимпийский спортивный комплекс Зиря.
20:00. "Сумгайыт" – "Туран Товуз"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Рауф Аллахвердиев
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Муслюм Алиев
Инспектор: Рахим Гасанов
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Карабах" победил "Кяпаз" со счетом 5:0, "Араз-Нахчыван" обыграл "Шамахы" - 1:0, а "Нефтчи" оказался сильнее "Сабаил" со счетом 3:1.