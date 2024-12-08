В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будет проведено еще два матча 16-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня состоятся еще два матча 16-го тура.
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Столичный клуб занимает четвертое место в чемпионате страны, набрав 23 очка, гянджинцы идут девятыми, у них в активе 10 очков.
В другом матче "Сумгайыт" примет "Нефтчи". Игра начнется на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде начнется в 18:00. Хозяева, заработав 16 очков, занимают шестую строчку турнирной таблицы, а "Нефтчи" - восьмую (18 очков).
Премьер-лига
16-й тур, II круг
8 декабря
16:00. "Кяпаз" – "Зиря"
Судьи: Турал Гурбанов, Зохраб Аббасов, Теймур Теймуров, Али Алиев
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Эюб Ибрагимов
Инспектор матча: Анар Салманов
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева
Товузский городской стадион.
18:00. "Сумгайыт" – "Нефтчи"
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Камран Байрамов, Джавид Джалилов
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Намиг Гусейнов
Инспектор матча: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" на выезде обыграл "Сабаил" со счетом 2:0, в противостоянии команд "Сабах" и "Карабах" победитель не определился - 1:1.