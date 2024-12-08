В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будет проведено еще два матча 16-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня состоятся еще два матча 16-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня состоятся еще два матча 16-го тура.

Как сообщает Report , в первом противостоянии дня сойдутся гянджинский "Кяпаз" и бакинская "Зиря". Встреча пройдет на Товузском городском стадионе, старт запланирован на 16:00.

Столичный клуб занимает четвертое место в чемпионате страны, набрав 23 очка, гянджинцы идут девятыми, у них в активе 10 очков.

В другом матче "Сумгайыт" примет "Нефтчи". Игра начнется на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде начнется в 18:00. Хозяева, заработав 16 очков, занимают шестую строчку турнирной таблицы, а "Нефтчи" - восьмую (18 очков).

Премьер-лига

16-й тур, II круг

8 декабря

16:00. "Кяпаз" – "Зиря"

Судьи: Турал Гурбанов, Зохраб Аббасов, Теймур Теймуров, Али Алиев

VAR: Рашад Ахмедов

AVAR: Эюб Ибрагимов

Инспектор матча: Анар Салманов

Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева

Товузский городской стадион.

18:00. "Сумгайыт" – "Нефтчи"

Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Камран Байрамов, Джавид Джалилов

VAR: Ингилаб Мамедов

AVAR: Намиг Гусейнов

Инспектор матча: Рагим Гасанов

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" на выезде обыграл "Сабаил" со счетом 2:0, в противостоянии команд "Сабах" и "Карабах" победитель не определился - 1:1.