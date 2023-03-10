В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будет дан старт XXVI туру

Сегодня будет дан старт XXVI туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будет дан старт XXVI туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в первый день будут сыграны два матча.

Матч открытия тура состоится в Гяндже. "Кяпаз", обосновавшийся в зоне аутсайдеров, примет "Зиря". Гянджинцы, которым в последний раз удавалось обыграть представителя столицы шесть лет назад — в 2017-м году, постарается прервать 6-матчевую серию без побед.

В другом матче дня представитель "Сабах", находящийся на втором месте турнирной таблицы с 56 очками, примет "Сумгайыт". В четырех из пяти последних встреч между этими клубами столичный клуб одерживал победу с крупным счетом.

Премьер-лига Азербайджана

ХХVI тур

10 марта (пятница)

15:00. "Кяпаз" - "Зиря"

Гянджинский городской стадион

19:00. "Сабах" - "Сумгайыт"

"Банк Республика Арена"

Отметим, что в других играх тура 11 марта "Туран Товуз" примет "Габалу", "Карабах" примет "Сабаил", а на следующий день "Нефтчи" на выезде сыграет с "Шамахы".