В Премьер-лиге Азербайджана начался новый сезон

Сегодня стартовал сезон Премьер-лиги Азербайджана по футболу2020/2021.

Сегодня стартовал сезон 2020/2021 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, матч открытия состоялся в Сумгайыте. Местная команда принимает "Кешлу" на Kapital Bank Arena.

Перед стартовым свистком на стадионе по традиции прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Второй матч дня состоится в 20:30 на Bakcell Arena между "Нефтчи" и "Сабаилем".

Отметим, что второй матч тура состоится 22 августа. Последний чемпион "Карабах" встретится с "Сабахом". Завершится тур 23 августа встречей клубов "Габала" и "Зиря".