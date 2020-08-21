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В Премьер-лиге Азербайджана начался новый сезон

В Премьер-лиге Азербайджана начался новый сезон Сегодня стартовал сезон Премьер-лиги Азербайджана по футболу2020/2021.
Футбол
21 августа 2020 г. 18:52
В Премьер-лиге Азербайджана начался новый сезон

Сегодня стартовал сезон 2020/2021 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, матч открытия состоялся в Сумгайыте. Местная команда принимает "Кешлу" на Kapital Bank Arena.

Перед стартовым свистком на стадионе по традиции прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Второй матч дня состоится в 20:30 на Bakcell Arena между "Нефтчи" и "Сабаилем".

Отметим, что второй матч тура состоится 22 августа. Последний чемпион "Карабах" встретится с "Сабахом". Завершится тур 23 августа встречей клубов "Габала" и "Зиря".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasında yeni mövsüm başladı

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