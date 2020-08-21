В Премьер-лиге Азербайджана начался новый сезон

Сегодня стартовал сезон 2020/2021 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, матч открытия состоялся в Сумгайыте. Местная команда принимает "Кешлу" на Kapital Bank Arena.
Перед стартовым свистком на стадионе по традиции прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Второй матч дня состоится в 20:30 на Bakcell Arena между "Нефтчи" и "Сабаилем".
Отметим, что второй матч тура состоится 22 августа. Последний чемпион "Карабах" встретится с "Сабахом". Завершится тур 23 августа встречей клубов "Габала" и "Зиря".