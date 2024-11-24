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В Премьер-лиге Азербайджана будут подведены итоги 14-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана будут подведены итоги 14-го тура Сегодня будут подведены итоги 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
24 ноября 2024 г. 09:36
В Премьер-лиге Азербайджана будут подведены итоги 14-го тура

Сегодня будут подведены итоги 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Туран Товуз" примет "Сабах". Встреча на Товузском городском стадионе начнется в 17:00.

В другом противостоянии сойдутся "Сумгайыт" и "Шамахы". Матч пройдет на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде, старт запланирован на 19:00.

Премьер-лига Misli
II круг, XIV тур
24 ноября

17:00. "Туран Товуз" – "Сабах"
Судьи: Рашад Ахмедов, Кямран Байрамов, Рахиль Рамазанов, Турал Гурбанов
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Муслюм Алиев
Инспектор матча: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Товузский городской стадион.

19:00. "Сумгайыт" – "Шамахы"
Судьи: Рауф Джабаров, Эюб Ибрагимов, Ширмамед Мамедов, Ряван Гамзазаде
VAR: Рауф Аллахвердиев
AVAR: Акиф Амирали
Инспектор матча: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Нариман Ахундов
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" обыграл "Кяпаз" со счетом 2:0, "Карабах" выиграл у "Сабаил" (3:0), а "Нефтчи" оказался сильнее "Зиря" — 2:1.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Premyer Liqada XIV tura yekun vurulacaq

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