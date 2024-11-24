В Премьер-лиге Азербайджана будут подведены итоги 14-го тура

Сегодня будут подведены итоги 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будут подведены итоги 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в первом матче дня "Туран Товуз" примет "Сабах". Встреча на Товузском городском стадионе начнется в 17:00.

В другом противостоянии сойдутся "Сумгайыт" и "Шамахы". Матч пройдет на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде, старт запланирован на 19:00.

Премьер-лига Misli

II круг, XIV тур

24 ноября

17:00. "Туран Товуз" – "Сабах"

Судьи: Рашад Ахмедов, Кямран Байрамов, Рахиль Рамазанов, Турал Гурбанов

VAR: Джавид Джалилов

AVAR: Муслюм Алиев

Инспектор матча: Рагим Гасанов

Представитель АФФА: Руфат Амиров

Товузский городской стадион.

19:00. "Сумгайыт" – "Шамахы"

Судьи: Рауф Джабаров, Эюб Ибрагимов, Ширмамед Мамедов, Ряван Гамзазаде

VAR: Рауф Аллахвердиев

AVAR: Акиф Амирали

Инспектор матча: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Нариман Ахундов

Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" обыграл "Кяпаз" со счетом 2:0, "Карабах" выиграл у "Сабаил" (3:0), а "Нефтчи" оказался сильнее "Зиря" — 2:1.