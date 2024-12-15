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В Премьер-лиге Азербайджана будет проведено еще два матча 17-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана будет проведено еще два матча 17-го тура В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут проведено еще два матча 17-го тура.
Футбол
15 декабря 2024 г. 09:35
В Премьер-лиге Азербайджана будет проведено еще два матча 17-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут проведено еще два матча 17-го тура.

Как сообщает Report, сначала бакинская "Зиря" примет "Туран Товуз".

Матч на стадионе спорткомплекса "Зиря" в Баку начнется в 16:00. Обслуживать встречу будет бригада под руководством Рауфа Джабарова. К настоящему времени "Зиря" занимает четвертое место в турнирной таблице с 26 очками, товузский коллектив идет третьим, у него в активе 30 баллов.

Последняя игра дня также состоится в Баку, на "Нефтчи Арене". Гянджинский "Кяпаз" на выезде сыграет со столичным "Нефтчи". Начало встречи запланировано на 18:30, матч будет судить Джавид Джалилов. "Нефтчи" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Гянджинский клуб заработал 10 баллов и располагается на девятой строчке.

Премьер-лига Азербайджана
II круг, XVII тур
15 декабря

16:00. "Зиря" – "Туран Товуз"
Судьи: Рауф Джабаров, Зохраб Аббасов, Эйюб Ибрагимов, Эльвин Байрамов.
VAR: Алияр Агаев.
AVAR: Акиф Амирали.
Инспектор матча: Джейхун Гашимов.
Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов.
Стадион спортивного комплекса Зиря, Баку.

18:30. "Нефтчи" – "Кяпаз"
Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслюм Алиев, Реван Гамзазаде.
VAR: Рашад Ахмедов.
AVAR: Теймур Теймуров.
Инспектор матча: Асим Худиев.
Представитель АФФА: Сеймур Салимли.
"Нефтчи Арена", Баку.

Отметим, что вчера в рамках матча 17-го тура "Сабах" обыграл "Араз-Нахчыван" со счетом 1:0, матч "Шамахы" - "Сабаил" завершился без голов.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: Bu gün daha iki oyun baş tutacaq

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