В Премьер-лиге Азербайджана зафиксирован рекорд численности болельщиков

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Установлен новый рекорд численности болельщиков Премьер-лиги Азербайджана сезона 2018-2019.

Как сообщает Report, 6000 зрителей было зарегистрировано в матче XV тура "Карабах" - "Нефтчи".

Показатель на стадионе Республики имени Тофика Бахрамова является абсолютным рекордом за 15 туров текущего сезона.

До этого наибольшее количество болельщиков было в матче "Сабах" - "Карабах" в полуфинале VI тура. 4500 зрителей смотрели матч на стадионе "Алинджа Арена".

Общее количество болельщиков XV тура также побило рекорд. В целом четыре матча со стадионов посмотрели 7 180 болельщиков. Это означает обновление рекорда в прошлых 14 турах (6900 зрителей).

Отметим, что сыгравший вничью с "Нефтчи" со счетом 1:1 "Карабах" выиграл матч с "Сабахом" - 2:0.