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    В Премьер-лиге Азербайджана забит сотый гол сезона

    Юбилейный гол забил футболист Интера Низами Гаджиев

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Премьер-лиге Азербайджана по футболу забит сотый гол 2016/17 сезона.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, этот гол был забит в последнем матче 10-го тура. 

    Последний гол в  игре между командами "Интер" - "Сумгайыт" (3:1) носит юбилейный характер. Автором сотого гола является Низами Гаджиев, отличившийся на 80-й минуте.

    Эти 100 голов были забиты в 40 матчах, общая результативность составила 2,50. 58 голов забили хозяева поля, 42 - гости. В первой половине матчей забито 40 голов, после перерыва - 60 голов. Больше всего голов забил клуб "Габала" - 26, AZAL забил наименьшее число голов - 4. "Габала" пропустила наименьшее число мячей - 4, а "Нефтчи" - наибольшее число - 24 голов. 

    Напомним, что первый гол сезона на матче с AZAL 6 августа забил футболист "Нефтчи" Эльвин Бадалов. 

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