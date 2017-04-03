В премьер-лиге Азербайджана забит 200-й гол

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В футбольной премьер-лиге Азербайджана забит 200-й гол сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт профессиональной футбольной Лиги, гол был забит в матче XXIV тура, где "Интер" обыграл AZAL со счетом 2:1. Автором 200-го гола стал открывший счет Денис Сильва. На 48-й минуте он огорчил гостей. Если до этого тура было зафиксировано 197 голов, то после забитых в течение дня двух голов, отличившийся бразилец довел их количество до юбилейного счета.

После завершения тура количество сезонных голов достигло отметки 207. Из них 123 приходится на долю хозяев поля, а 84 - гостей. В 96 матчах средняя продуктивность составила 2,16.

Отметим, что первый гол чемпионата на проведенном 6 августа 2016 года матче между AZAL – “Нефтчи” (0:2) на 60-й минуте забил футболист гостей Эльвин Бадалов. 50-й гол на счету полузащитника "Карабаха" Рахида Амиргулиева. Он отличился на 20-й минуте матча V тура, проведенного 19 сентября против "Зира" (2:0). 100-й гол пришелся на встречу X тура "Интер" - "Сумгайыт" (3:1), состоявшейся 30 октября. Забитый Низами Гаджиевым на 80-й минуте гол носит юбилейный характер. На матче XXVII тура "Карабах" - "Зира" (2:0) автором 150-го гола стал футболист Агдамского клуба Афран Исмаилов. Он открыл счет на 13-й минуте противостояния, имевшего место 8 февраля.