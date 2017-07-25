Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Премьер-лиге Азербайджана внесено изменение в положение сезона 2017-2018.

Об этом Report сообщил гендиректор Профессиональной футбольной лиги Малик Гасанов.

По его словам, с будущего сезона в стартовом составе клубов и в запасе должен быть хотя бы один игрок 1996 г.р. Еще один игрок 1998 г.р. должен быть в запасном составе. Количество легионеров осталось прежним - 6 человек. Представитель ПФЛ отметил, что клубы уже оповещены.

Отметим, что до прошлого сезона стартовый состав выглядел как 6+4+1 (6 легионеров + 4 граждан Азербайджана + 1 игрок 1994 г.р. и более молодые). В протоколе матча было обязательно наличие 1 игрока 1996 г.р. (гражданин Азербайджана) и 1 более молодой игрок (гражданин Азербайджана).