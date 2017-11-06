В Премьер-лиге Азербайджана "Сумгайыт" одержал юбилейную победу

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ XI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу запомнился юбилейной победой клуба "Сумгайыт".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, обыграв в домашнем матче клуб "Кешля" (3:1), "Сумгайыт" одержал 50-ю победу.

Выступающие в Премьер-лиге с сезона 2011/2012 сумгайытцы достигли этого на 207-м матче. Одноименная команда завоевала победу в 24% проведенных матчей. "Сумгайыт", на счету которого 55 сыгранных вничью игр, проигрывал 102 раза.

Встреча на Kapital Bank Arena также запомнилась рекордом сезона. Вышедший на игровое поле на 87-й минуте матча Руфат Абдуллазаде попал в историю как самый юный футболист, сыгравший в Премьер-лиге в сезоне 2017/2018. Он дебютировал в чемпионате в возрасте 16 лет 291 день.