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    В Премьер-лиге Азербайджана стартует XXV тур

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня стартует XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как передает Report, в первый день состоится одна встреча. Обеспечивший себе чемпионский титул на прошлой неделе "Карабах" встретится с "Зиря", не одержавшей ни одной победы в 10 матчах после зимнего перерыва.

    Отметим, что остальные матчи тура состоятся в конце недели. 28 апреля "Кешля" встретит "Нефтчи", а "Габала" сыграет с "Кяпяз".

    Премьер-лига Азербайджана

    XXV тура

    27 апреля

    19:00. "Зиря" - "Карабах"

    Первые три периода - 0:0, 2:3, 0:2

    Спортивный комплекс Зиря

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