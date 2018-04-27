В Премьер-лиге Азербайджана стартует XXV тур

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня стартует XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в первый день состоится одна встреча. Обеспечивший себе чемпионский титул на прошлой неделе "Карабах" встретится с "Зиря", не одержавшей ни одной победы в 10 матчах после зимнего перерыва.
Отметим, что остальные матчи тура состоятся в конце недели. 28 апреля "Кешля" встретит "Нефтчи", а "Габала" сыграет с "Кяпяз".
Премьер-лига Азербайджана
XXV тура
27 апреля
19:00. "Зиря" - "Карабах"
Первые три периода - 0:0, 2:3, 0:2
Спортивный комплекс Зиря
Təbriz QuliyevАвтор новости
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