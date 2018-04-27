В Премьер-лиге Азербайджана стартует XXV тур

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня стартует XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первый день состоится одна встреча. Обеспечивший себе чемпионский титул на прошлой неделе "Карабах" встретится с "Зиря", не одержавшей ни одной победы в 10 матчах после зимнего перерыва.

Отметим, что остальные матчи тура состоятся в конце недели. 28 апреля "Кешля" встретит "Нефтчи", а "Габала" сыграет с "Кяпяз".

Премьер-лига Азербайджана

XXV тура

27 апреля

19:00. "Зиря" - "Карабах"

Первые три периода - 0:0, 2:3, 0:2

Спортивный комплекс Зиря