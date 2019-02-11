Баку.11 февраля. REPORT.AZ/ В Премьер-лиге Азербайджана сезона 2018/19 забит 150-й гол.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, мяч забил полузащитник открывшего на встрече "Нефтчи" - "Кешля" (2:0) счет флагмана Эмин Махмудов.

Первый гол сезона был забит на матче I тура с "Сумгайытом" (2:0) футболистом "Нефтчи" Мирабдуллой Аббасовым, 50-й гол - на матче с "Сабаилем" (4:0) в VI туре его товарищем по команде Дарио Фредерико. 100-й гол отмечен на матче XI тура "Габала" - "Карабах" (1:3). Мяч забил футболист хозяев поля Джеймс Аденийи.

Отметим, что на встрече с "Кешля" Э.Махмудов оформил первый за свою карьеру дубль.