​В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся матчи XXIX тура

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся матчи XXIX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу. По информации Report, из первых трех матчей тура наибольший интерес вызывает встреча команд "Хазар-Лянкаран" и "Нефтчи".

Наиболее принципиальные соперники последних лет фактически смирились с тем, что они не станут чемпионами в этом сезоне. В настоящее время "Нефтчи" с 45 очками занимает 3-ю строчку, "Хазар-Лянкаран" - с 26 очками 7-ю строчку. Если флагман одержит победу, он поднимется на 2-ю строчку, однако южане не смогут подняться выше за счет дополнительных 3 очков.

Очередные два матча тура состоятся между "Карабахом" и АЗАЛом, имеющим на счету одинаковое количество поражений. Дуэль аутсайдеров состоится между "Сумгайыт" и "Бакы". Наконец, в последнем матче тура станет известно, кто займет 4-ю строчку. "Гебеле" встретится с "Симургом", проигравшим подряд в 4-х встречах. Представитель Закаталы в прошлом месяце отстранил от Кубка Азербайджана команду Романа Григорчука. Если гости одержат победу и в этот раз, то поднимутся на 4-ю строчку и завоюют путевку в Лигу Европы.

9 апреля (четверг)

17:00. "Хазар-Лянкаран" и "Нефтчи" (Баку)

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Мубариз Гашимов, Махир Мамедов

Центральный стадион "Хазар-Лянкаран"

17:00. "Карабах" (Агдам) - АЗАЛ (Баку)

Судьи: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Раван Гамзазаде, Рза Мамедов

Дополнительные помощники судей: Халил Халилов, Этибар Гасанов

Баку, “Bakcell Aрена”

17:00. "Сумгайыт" - "Бакы"

Судьи: Рамиль Диниев, Джаваншир Юсифов, Джошгун Гасанов, Наиль Нагиев

Сумгайыт, “Kapital Bank Arena”

19:00. "Гебеле" - "Симург" (Закатала)

Судьи: Эльвин Аскеров, Рахиль Рамазанов, Мунис Абдуллаев, Нахид Алиев

Дополнительные помощники судей: Вюсал Алиев, Ингилаб Мамедов

Городской стадион Гебеле, 19:00