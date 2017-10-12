В преддверии матча с "Атлетико" "Карабах" столкнулся с некоторыми проблемами

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В преддверии предстоящего в Баку матча с испанским "Атлетико" в III туре Лиги чемпионов по футболу "Карабах" столкнулся с некоторыми проблемами.

Как передает Report, об этом заявил капитан агдамской команды Рашад Садыгов.

Он выразил надежду на то, что на предстоящий 13 октября матч с "Интером" в VII туре Премьер-лиги Азербайджана и 18 октября встречу с "Атлетико" они будут готовиться в полном составе: "Ранее травмы были у Якуба Жезничака и Максима Медведева. На последних тренировках Мичел почувствовал боли в ноге. На данный момент он не тренируется. С лагеря национальной команды наши футболисты вернулись уставшими. У Бадави Гусейнова и у меня болят ноги. График наших выступлений плотный. Игры бывают сложными, что приводит к стрессу и физической нагрузке. А сейчас наша главная проблема - микротравмы. Верю, что нам удастся подготовиться как к матчу с "Интером", так и с "Атлетико" в полном составе".

В то же время являющийся главным тренером команды "Карабаха" U-19 Р.Садыгов заявил, что не примет участие на матче с испанским "Атлетико" в Юношеской лиге УЕФА и объяснил это встречей основной команды: "К матчу юношеской команды я не буду готовиться слишком усердно и уделю внимание матчу основной команды. По мере возможности буду участвовать на тренировках. Однако, если приму участие на матче основной команды, не получу место на тренерской скамье во время юношеского матча".

Отметим, что Рашад Садыгов получил место на тренерской скамье на первых двух матчах "Карабаха" в Юношеской лиге. Возглавляемый им коллектив во время выездного матча проиграл английскому "Челси" со счетом 0:5, а в Баку на матче с итальянским "Рома" потерпел поражение со счетом 0:3.