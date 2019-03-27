ЕВРО-2020: В последний игровой день за матч было забито в среднем 4 гола

Состоялись последние матчи второго тура отборочного группового этапа Чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Как передаёт Report, во второй день матчей состоялись 8 игр в 3 группах, во время которых было забито 32 мяча.
В первом матче столкнулись сборные Армении и Финляндии. Игра завершилась уверенной победой гостей - 2:0. Это стало вторым поражением Армении в отборочном цикле. В другом матче группы J Босния и Герцеговина упустила преимущество над Грецией после того, как осталась в меньшинстве - 2:2.
Италия же на своём поле разгромила Лихтенштейн - 6:0. Гостям пришлось провести второй тайм в меньшинстве из-за красной карточки. А хозяева одержали вторую победу подряд. Напомним, что в первом туре Армения проиграла Боснии и Герцеговине на выезде со счётом 1:2. Финляндия у себя дома проиграла Италии, а Лихтенштейн потерпел поражение в гостях от Греции со счётом 2:0.
Наименее результативным стал матч группы D между сборными Ирландии и Грузии. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом и набрали в общей сложности 6 очков. Для сборной Грузии это поражение стало вторым по счёту. Матч между сборными Швейцарии и Дании запомнился множеством голов и драматизмом. Несмотря на то, что хозяева вели со счётом 3:0, гостям удалось, начиная с 84 минуты, постепенно сравнять счёт - 3:3. В первом туре Грузия проиграла Швейцарии со счётом 2:0, а Ирландия одолела на выезде Гибралтар с минимальным преимуществом - 1:0. Для сборной Дании же сегодняшний матч стал первым официальным в группе.
В группе F состоялись три встречи. Румыния разгромила Фарерские Острова - 4:1. Испания завоевала вторую победу, выиграв у Мальты на выезде со счётом 2:0. В матче между сборными Норвегии и Швеции было забито 6 мячей. Проигрывавшие по ходу встречи гости смогли забить три мяча, однако хозяевам удалось спастись от поражения на 7-й дополнительной минуте. В первом туре Испания одолела Норвегию, Швеция - Румынию, Мальта - Фареры с одинаковым счётом - 2:1.
Группа D
Швейцария 3 : 3 Дания
1:0 – Фройлер – 19, 2:0 – Джака – 66, 3:0 – Эмболо – 76, 3:1 – Йоргенсен – 84, 3:2 – Гиткьяер – 88, 3:3 – Далсгор – 90+3
Ирландия 1 : 0 Грузия
1:0 – Хурихейн – 36
|№
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Ирландия
|2
|2
|0
|0
|2‑0
|6
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|5‑3
|4
|3
|Дания
|1
|0
|1
|0
|3‑3
|1
|4
|Гибралтар
|1
|0
|0
|1
|0‑1
|0
|5
|Грузия
|2
|0
|0
|2
|0‑3
|0
Группа F
Румыния 4 : 1 Фарерские Острова
1:0 – Дяк – 26, 2:0 – Кешерю – 29, 3:0 – Кешерю – 33, 3:1 – Давидсен – 40 (пен), 4:1 – Пушкаш – 63
Мальта 0 : 2 Испания
0:1 – Мората – 31, 0:2 – Мората – 73
Норвегия 3 : 3 Швеция
1:0 – Йонсен – 41, 2:0 – Кинг – 59, 2:1 – Классон – 70, 2:2 – Нордтвейт – 86 (автогол), 2:3 – Куайсон – 90+1, 3:3 – Камара – 90+7
|№
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Испания
|2
|2
|0
|0
|4‑1
|6
|2
|Швеция
|2
|1
|1
|0
|5‑4
|4
|3
|Румыния
|2
|1
|0
|1
|5‑3
|3
|4
|Мальта
|2
|1
|0
|1
|2‑3
|3
|5
|Норвегия
|2
|0
|1
|1
|4‑5
|1
|6
|Фарерские О.
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Группа J
Армения 0 : 2 Финляндия
0:1 – Йенсен – 14, 0:2 – Сойри – 78
Италия 6 : 0 Лихтенштейн
1:0 – Сенси – 17, 2:0 – Верратти – 32, 3:0 – Квальярелла – 35 (пен), 4:0 – Квальярелла – 45+3 (пен), 5:0 – Кин – 70, 6:0 – Паволетти – 77
Босния и Герцеговина 2 : 2 Греция
1:0 – Вишча – 10, 2:0 – Пьянич – 15, 2:1 – Фортунис – 64 (пен), 2:2 – Коловос – 85
Удаления: Пьянич, 65 – нет
|№
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Италия
|2
|2
|0
|0
|8‑0
|6
|2
|Греция
|2
|1
|1
|0
|4‑2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|1
|0
|4‑3
|4
|4
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|2‑2
|3
|5
|Армения
|2
|0
|0
|2
|1‑4
|0
|6
|Лихтенштейн
|2
|0
|0
|2
|0‑8
|0
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