ЕВРО-2020: В последний игровой день за матч было забито в среднем 4 гола

Состоялись последние матчи второго тура отборочного группового этапа Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как передаёт Report, во второй день матчей состоялись 8 игр в 3 группах, во время которых было забито 32 мяча.

В первом матче столкнулись сборные Армении и Финляндии. Игра завершилась уверенной победой гостей - 2:0. Это стало вторым поражением Армении в отборочном цикле. В другом матче группы J Босния и Герцеговина упустила преимущество над Грецией после того, как осталась в меньшинстве - 2:2.

Италия же на своём поле разгромила Лихтенштейн - 6:0. Гостям пришлось провести второй тайм в меньшинстве из-за красной карточки. А хозяева одержали вторую победу подряд. Напомним, что в первом туре Армения проиграла Боснии и Герцеговине на выезде со счётом 1:2. Финляндия у себя дома проиграла Италии, а Лихтенштейн потерпел поражение в гостях от Греции со счётом 2:0.

Наименее результативным стал матч группы D между сборными Ирландии и Грузии. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом и набрали в общей сложности 6 очков. Для сборной Грузии это поражение стало вторым по счёту. Матч между сборными Швейцарии и Дании запомнился множеством голов и драматизмом. Несмотря на то, что хозяева вели со счётом 3:0, гостям удалось, начиная с 84 минуты, постепенно сравнять счёт - 3:3. В первом туре Грузия проиграла Швейцарии со счётом 2:0, а Ирландия одолела на выезде Гибралтар с минимальным преимуществом - 1:0. Для сборной Дании же сегодняшний матч стал первым официальным в группе.

В группе F состоялись три встречи. Румыния разгромила Фарерские Острова - 4:1. Испания завоевала вторую победу, выиграв у Мальты на выезде со счётом 2:0. В матче между сборными Норвегии и Швеции было забито 6 мячей. Проигрывавшие по ходу встречи гости смогли забить три мяча, однако хозяевам удалось спастись от поражения на 7-й дополнительной минуте. В первом туре Испания одолела Норвегию, Швеция - Румынию, Мальта - Фареры с одинаковым счётом - 2:1.

Группа D

Швейцария 3 : 3 Дания

1:0 – Фройлер – 19, 2:0 – Джака – 66, 3:0 – Эмболо – 76, 3:1 – Йоргенсен – 84, 3:2 – Гиткьяер – 88, 3:3 – Далсгор – 90+3

Ирландия 1 : 0 Грузия

1:0 – Хурихейн – 36

№ И В Н П М О 1 Ирландия 2 2 0 0 2‑0 6 2 Швейцария 2 1 1 0 5‑3 4 3 Дания 1 0 1 0 3‑3 1 4 Гибралтар 1 0 0 1 0‑1 0 5 Грузия 2 0 0 2 0‑3 0

Группа F

Румыния 4 : 1 Фарерские Острова

1:0 – Дяк – 26, 2:0 – Кешерю – 29, 3:0 – Кешерю – 33, 3:1 – Давидсен – 40 (пен), 4:1 – Пушкаш – 63

Мальта 0 : 2 Испания

0:1 – Мората – 31, 0:2 – Мората – 73

Норвегия 3 : 3 Швеция

1:0 – Йонсен – 41, 2:0 – Кинг – 59, 2:1 – Классон – 70, 2:2 – Нордтвейт – 86 (автогол), 2:3 – Куайсон – 90+1, 3:3 – Камара – 90+7

№ И В Н П М О 1 Испания 2 2 0 0 4‑1 6 2 Швеция 2 1 1 0 5‑4 4 3 Румыния 2 1 0 1 5‑3 3 4 Мальта 2 1 0 1 2‑3 3 5 Норвегия 2 0 1 1 4‑5 1 6 Фарерские О. 2 0 0 2 2-6 0

Группа J

Армения 0 : 2 Финляндия

0:1 – Йенсен – 14, 0:2 – Сойри – 78

Италия 6 : 0 Лихтенштейн

1:0 – Сенси – 17, 2:0 – Верратти – 32, 3:0 – Квальярелла – 35 (пен), 4:0 – Квальярелла – 45+3 (пен), 5:0 – Кин – 70, 6:0 – Паволетти – 77

Босния и Герцеговина 2 : 2 Греция

1:0 – Вишча – 10, 2:0 – Пьянич – 15, 2:1 – Фортунис – 64 (пен), 2:2 – Коловос – 85

Удаления: Пьянич, 65 – нет