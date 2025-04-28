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В последнем матче XXXII тура Премьер-лиги "Нефтчи" встретится с "Сумгайытом" 

В последнем матче XXXII тура Премьер-лиги "Нефтчи" встретится с "Сумгайытом"  Сегодня завершится XXXII тур Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
28 апреля 2025 г. 09:24
В последнем матче XXXII тура Премьер-лиги Нефтчи встретится с Сумгайытом 

Сегодня завершится XXXII тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, в последнем матче тура "Сумгайыт" примет "Нефтчи".

Матч начнется в 20:00 на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде.

Бакинский клуб находится на седьмом месте с 35 очками, а представитель "города молодежи" - на восьмом месте с 29 очками.

В предыдущих играх тура "Зиря" с минимальным счетом обыграла на выезде "Кяпяз". Матчи "Туран Товуз" - "Шамахы", "Сабаил" - "Араз-Нахчыван" и "Сабах" - "Карабах" завершились со счетом 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: XXXII turun sonuncu oyununda "Neftçi" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək

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