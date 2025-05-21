В последнем матче дня на чемпионате мира по мини-футболу в Баку победитель не выявлен

В последнем матче дня на чемпионате мира по мини-футболу в Баку победитель не выявлен

На чемпионате мира по мини-футболу, проходящем в Баку, состоялся последний матч игрового дня.

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На чемпионате мира по мини-футболу, проходящем в Баку, состоялся последний матч игрового дня. Как сообщает Report, на Национальной арене гимнастики встретились сборные Мавритании и Словении. Во встрече команд, выступающих в группе A вместе со сборной Азербайджана, победитель не определился — ничья 1:1. Отметим, что в предыдущих матчах турнира Франция обыграла Чад (1:0), Португалия — Болгарию (3:1), Англия — Украину (4:0), Словакия разгромила Индию (15:0), Румыния была сильнее Узбекистана (2:1). В поединках Венгрия — Турция и Азербайджан — Бахрейн команды обменялись по одному голу. Подпишитесь на наш Telegram канал