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В последнем матче дня на чемпионате мира по мини-футболу в Баку победитель не выявлен

В последнем матче дня на чемпионате мира по мини-футболу в Баку победитель не выявлен На чемпионате мира по мини-футболу, проходящем в Баку, состоялся последний матч игрового дня.
Футбол
21 мая 2025 г. 23:59
В последнем матче дня на чемпионате мира по мини-футболу в Баку победитель не выявлен

На чемпионате мира по мини-футболу, проходящем в Баку, состоялся последний матч игрового дня.

Как сообщает Report, на Национальной арене гимнастики  встретились сборные Мавритании и Словении.

Во встрече команд, выступающих в группе A вместе со сборной Азербайджана, победитель не определился — ничья 1:1.

Отметим, что в предыдущих матчах турнира Франция обыграла Чад (1:0), Португалия — Болгарию (3:1), Англия — Украину (4:0), Словакия разгромила Индию (15:0), Румыния была сильнее Узбекистана (2:1). В поединках Венгрия — Турция и Азербайджан — Бахрейн команды обменялись по одному голу.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda təşkil olunan minifutbol üzrə dünya çempionatında günün sonuncu oyunu keçirilib

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