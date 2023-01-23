В Португалии впервые в истории футбола судья показал белую карточку

Судья впервые в истории показал белую карточку в матче 1/4 финала женского Кубка Португалии между "Бенфикой" и "Спортингом".

Судья впервые в истории показал белую карточку в матче 1/4 финала женского Кубка Португалии между "Бенфикой" и "Спортингом".

Как передает Report, об этом сообщает Sport Bible.

Во время игры одной из футболисток стало плохо, и на поле выбежали медицинские бригады обоих клубов. После того как врачи помогли спортсменке, арбитр показал им белую карточку в качестве благодарности.

Фанаты на стадионе встретили такое решение арбитра аплодисментами.

Встреча завершилась победой "Бенфики" со счетом 5:0.

Белые карточки - новая инициатива в Португалии. В отличие от желтых и красных, которые предназначены для наказания команд, белая карточка вместо этого показывается для похвалы клубов за честную игру. Новая идея предназначена для поощрения этических ценностей в спорте.