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В Польше заявили, что не боятся последствий отказа от игры с Россией

В Польше заявили, что не боятся последствий отказа от игры с Россией Польский футбольный союз (PZPN) готов к любым возможным последствиям из-за отказа играть стыковой матч отбора к чемпионату мира против сборной России.
Футбол
26 февраля 2022 г. 18:59
В Польше заявили, что не боятся последствий отказа от игры с Россией

Польский футбольный союз (PZPN) готов к любым возможным последствиям из-за отказа играть стыковой матч отбора к чемпионату мира против сборной России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе PZPN.

"Мы продолжаем переговоры с федерациями Швеции и Чехии. Последствия не имеют для нас значения. Последствия должны коснуться кого-то другого, а не нас. Мы приняли единственное правильное решение".

Напомним, что в субботу президент PZPN Цезарий Кулеша написал в социальной сети Twitter, что сборная Польши отказывается проводить матч с россиянами из-за ситуации на Украине.

Отметим, что сборная России должна сыграть в полуфинальном матче отбора против команды Польши 24 марта на "ВТБ-Арене" в Москве.

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