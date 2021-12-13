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В Польше фанаты "Легии" напали на своих игроков после проигрыша

В Польше фанаты "Легии" напали на своих игроков после проигрыша Болельщики "Легии" напали на игроков своей команды после матча 18-го тура Чемпионата Польши по футболу (Экстракласса), в котором проиграли команде "Вислы" из Плоцка (0:1).
Футбол
13 декабря 2021 г. 10:19
В Польше фанаты Легии напали на своих игроков после проигрыша

Болельщики "Легии" напали на игроков своей команды после матча 18-го тура Чемпионата Польши по футболу (Экстракласса), в котором проиграли команде "Вислы" из Плоцка (0:1).

Как передает Report со ссылкой на издание Interia, фанаты после финального свистка отправились на базу клуба и напали на футболистов.

Во время инцидента пострадали несколько легионеров команды, их имена не сообщаются.

На место происшествия немедленно прибыла полиция. В официальном заявлении о травмах футболистов не сообщалось. Издание отмечает, что после этой встречи главный тренер Марек Голебиевски подал в отставку.

В клубе "Легия" выступает и член сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели. Он был в стартовом составе во время игры с "Вислой" и заменен на 73-ей минуте.

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Версия на азербайджанском языке Mahir Emrelinin komandasına hücum edilib, iki legioner xəsarət alıb

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